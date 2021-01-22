سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 22-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.49 & 5.48 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.47 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.46 دينار

اليورو = 6.61 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 230 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب2668.3 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 306.6 دينار

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