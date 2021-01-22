شكشك يتوقع وصول لقاح كورونا في أبريل ..ويؤكد أن غياب وزير الصحة زاد من سوء القطاع الصحي

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن الموعد المتوقع لوصول لقاح كورونا إلى ليبيا هو أبريل المقبل وفقا لتقديرات المختصين.

وأوضح أن اللقاحات الخاصة بالجائحة أمر فني مرتبط باتفاقات مع المركز الوطني واللجنة العليا، وحول أداء قطاع الصحة أكد شكشك أن منصب وزير الصحة الشاغر زاد قطاع الصحة سوءاً وتعقيداً خاصة في ظل أزمة كورونا التي أعلنت فيها كل الدول حالة الاستنفار القصوى.

وتابع شكشك في مقابلة مع صحيفة صدى مسلطاً الضوء على ما يعانيه القطاع الصحي في البلاد من مشاكل كبيرة ابتداءً من السياسات الصحية في الدولة والتي مازالت تعتمد على الإدارة الحكومية المباشرة انتهاءاً بالفساد المستشري في توريد الأدوية والمعدات والتوظيف وغيرها، موضحاً أن الحديث عن أداء القطاع دون وجود وزير لا معنى له.

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