مراقب اقتصاد المرج سابقاً يتهم وزير اقتصاد المؤقتة “منير عصر” بالفساد

كشف مراقب اقتصاد المرج السابق مختار الجبالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اعفاءه من قبل وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر .

الجبالي أكد أنه يعتبر قرار وزير اقتصاد المؤقتة قرار تعسفي ظالم و أن سبب اعفاءه من منصبه يكمن في تنفيذه لبرنامج فائض الملاك الوظيفيي بناء على رسالة من رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي فوض فيها وزير العمل بتنسيب فائض الملاكات الوظيفية على كل القطاعات بالبلدية وخاطبت إدارتي بوزارة الاقتصاد متهماً منير عصر بالمماطلة والمساومة وفوجئت بأن لديه أسماء يريد توزيعها على المراقبات وهناك أشياء كثيرة ستحمل المراقبات لأن الوزارة يتم الاتفاق لتوحيدها فيريد تحميل أسماء غير معروفة.

وتابع بالقول: المواطنين المتواجدين بفائض الملاكات الوظيفية كانو موظفين بالقطاعات وتم اعادتهم إلى مركز العمل أو فائض الملاكات الوظيفية وهؤلاء المواطنين منذ 15 أو 20 سنة يتقاضو مرتبات ضعيفة جداً تبدأ من 450 دينار إلى 650 دينار كأعلى مرتب ، وهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ورسالتي إلى الوزير وهي أن الوزير لديه سيارة يجاوز سعرها ال150 أو 200 ألف دينار ويتقاضى مرتب حوالي 30 ألف دينار في الوقت الذي يموت فيه المواطنين من أجل رغيف الخبز.

وتابع : أخاطب الأجهزة الرقابية لمحاولتها تفتيش بوزارة الاقتصاد لرصد ملفات الفساد كبير جداً فهو فساد مالي وإداري نتهم به وزير الاقتصاد ولم يبذل الحد الأدنى من ممارسة وظيفته بأي جهد ليكون إاى جانب المواطن البسيط التي تنتظر التحصل على قوت يومها .

وأوضح أنه كل ما يدور بوزارة الاقتصاد سواء ملفات فساد ومالية فحجم الفساد كبير جداً ، فملفات السلع التموينية تقدر بالمليارات ولم يتم التفتيش بالخصوص ولا المتابعة .

وتابع بالقول: أتحدى وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة على أي قناة مرئية أمام الشعب الليبي وفتح كافة الملفات وفقاً لقوله .

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