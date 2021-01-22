ترحيب ليبي برفع بايدن حظر السفر على الليبيين

رحّب مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع حظر السفر على المواطنين الليبيين والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة

وقال عضو البرلمان الليبي ابراهيم الزغيد أن الحظر القاسي الذي فُرض على الليبيين كان إشارة على جنون ترامب، عندما أصدره في إحدى لحظات جنونه.

وأضاف الزغيد قوله ساخرا أن ترامب بدا مصابا بمرض جنون البقر وإن قراره أصدر في غير وقته كالذي يرقص رقصة الديك المذبوح والآن انتهت ولايته على حد وصف النائب الليبي

مشيرا إلى أن حظر السفر لم تكن له علاقة بالعلاقات العربية.

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