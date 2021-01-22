وضع حجر أساس لمحطة توليد غازية ببلدية زليتن

أعلنت بلدية زليتن اليوم الجمعة عن تدشين حجر الأساس لمشروع تنفيذ محطة توليد غازية بقدرة 164‪. ميجا ببلدية زليتن

وجاء ذلك خلال زيارة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح وعدد من مديري إدارات الشركة إلى البلدية اجتمع خلالها مع عميد البلدية مفتاح حمادي وعضو المجلس البلدي زليتن متابع ملف الطاقة بالبلدية ميلاد الصداعي وعدد من مديري إدارات الشركة بزليتن.

ووفق تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشاريع بإدارة توزيع زليتن بما في ذلك توطين مشاريع الطاقة بالبلدية والسبل الكفيلة للإسراع بتنفيذها.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمحطات التوزيع ومشاريع محطات التحويل بالبلدية وكيفية معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها من حيث الإنشاء والإستكمال.

ونقل البيان عن عميد البلدية مفتاح حمادي تأكيده استعداد البلدية لتذليل الصعاب أمام تنفيذ مشاريع الطاقة التي تم الموافقة عليها من قبل الشركة وفق الإمكانيات المتاحة.

ومن جهته شدد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء إبراهيم فلاح على ضرورة تظافر الجهود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتوليد والتحويل والتوزيع مؤكدا على موافقة ديوان المحاسبة على مشروع تنفيذ محطة التوليد الغازية بأربع وحدات وبقدرة إجمالي 164 ميجا وات.

كما أشار إلى استكمال إجراءات التعاقد بخصوص محطة البرج بقدرة إجمالية 170 ميجا وات في انتظار فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف ليبيا المركزي لإتمام إجراءاتها.

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