خاص: الصحاري يؤكد لصدى مباشرته بيع النقد الأجنبي ابتدءًا من الغد

كشف أحد المسؤولين بمصرف الصحاري في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف سيباشر غداً عملية بيع النقد الأجنبي وفقا لمنشور مصرف ليبيا المركزي .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر ضوابط لعملية بيع النقد الأجنبي بالمصارف التجارية مع تعميم الضوابط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية