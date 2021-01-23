نقابة النفط: هناك تلكؤ من الجهات الحكومية في تنفيذ قرار زيادة مرتبات قطاع النفط

قالت النقابة العامة في بيان صادر اليوم السبت إن هناك تلكؤًا واضحا من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ قرار زيادة مرتبات موظفي قطاع النفط وتطبيق القرار القاضي بزيادة 67 % للمرتبات الأساسية لموظفي القطاع.



وأضافت النقابة بأنها بذلت كل الجهود وتواصلت مع المسؤولين من خلال المراسلات والتفاوض المباشر لتنفيذ القرار، إلا أنها لم ترَ جدية في التعاطي مع الأمر من تلك الجهات المسؤولة ودون توضيح أسباب تأخر تنفيذه.



وأكدت النقابة العامة للنفط دعمها الكامل وتضامنها مع أي حراك يقرره عمال ونقابات واتحادات قطاع النفط بالمواقع المختلفة في كل ربوع البلاد.

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