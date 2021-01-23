سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 23 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 23 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 23-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.44 & 5.45 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.42 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.43 دينار

اليورو = 6.53 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب262.5 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 300 دينار

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