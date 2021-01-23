اقتصاد

بـ134 مليون دولار.. “الكهرباء” تُعلن عن مشروع محطة جديدة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إنشاء محطة زليتن الغازية بقدرة 164 ميغاوات، ببلدية زليتن.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن عدد وحدات المحطة الغازية يبلغ أربع وحدات، قدرة كل واحدة منها 41 ميغاوات، وبتكلفة إجمالية بلغت 134 مليون دولار.
وأضافت الشركة، في بيانها، أن مدة تنفيذ هذا المشروع ستبلغ خمسة شهور.

من جهته، شدّد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم فلاح، على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المشروعات الخاصة بالتوليد والتحويل والتوزيع.
وأكد موافقة ديوان المحاسبة على مشروع تنفيذ محطة التوليد الغازية، إلى جانب استكمال كافة إجراءات التعاقد بخصوص محطة البرج بقدرة إجمالية 170 ميغا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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