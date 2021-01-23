حقل أبوالطفل يرفع معدلات إنتاجه بمقدار 1500 برميل يوميا

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا اليوم السبت عن رفع معدلات الإنتاج اليومية بحقل أبوالطفل التابع للشركة بمقدار 1500 برميل فى اليوم.



وأضافت الشركة بأن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة التعاون بين المختصين من إدارات الإنتاج والمكامن والحفر وصيانة الآبار بالحقل بعد أن استكملوا بنجاح عمليات عزل الطبقات المنتجة للمياه، وعمليات إزالة الشمع والترسبات الكلسية لبعض الآبار بالحقل.



وعبر رئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان عن شكره لجميع مستخدمي الشركة الذين ساهموا في هذا الإنجاز، والمجهودات المبذولة في رفع معدلات الإنتاج مع مراعاة قواعد السلامة والمحافظة على الأصول.

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