النقابة العامة للنفط توضح ماجاء في البيان بخصوص زيادة المرتبات

أكدت النقابة العامة للنفط ان ما جاء في البيان السابق لهم بخصوص قرار زيادة المرتبات لم يكن إلا للضغط علي الجهات التي تتعمد تأخير تنفيذ القرار و لم يكن يدعو لايقاف الانتاج او ضد المؤسسة الوطنية.

و نظراً للتأخير غير المبرر من الجهات المعنية بالتنفيذ المتمثلة في وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي و عدم ردهم علي مراسلات النقابة علي الرغم من المتابعة المستمرة من النقابة و الوعود التي تلقتها من تلك الجهات، مما دفع النقابة العامة للنفط لاصدار بيانها .

وبحسب البيان إن النقابه العامه للنفط مارست هذا العمل بمهنية كاملة، وطالبت في كثير من المراسلات والمذكرات التوضيحيه التي وجهت إلى صناعه القرار وأنه بالرغم من التجاوب النسبي من الحكومة و الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار زيادة المرتبات إلا انه يوجد تلكؤ واضح من تلك الجهات لتوضيح عدم تنفيذ القرار حتى الآن.

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