المركز الوطني للصحة الحيوانية يوضح حقيقة شحنات العجول الواصلة لميناء طرابلس

قال المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني في بيان له اليوم السبت بأنه رفض شحنتي عجول وصلتا لميناء طرابلس البحري شهر يناير الجاري.

وأوضح المركز في بيانه بأنه رفض شحنة عجول لغرض الذبح بعدد 895 عجل وصلت للميناء على متن الباخرة “كريم الله”، وكذلك شحنة عجول أخرى بعدد 1776 عجل على متن الباخرة “ألبيك”، وذلك لمخالفتها الشروط الصحية والبيطرية العامة.



وأضاف المركز بأنه يقوم بواجبه بخضوع كامل شحنات الحيوانات الحية الموردة من الخارج للمراقبة منذ خروجها من بلد المنشأ لحين وصولها إلى الموانيء الليبية والكشف عنها ومدى مطابقتها، والسماح فقط للحيوانات السليمة ومنتجاتها بالدخول.





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