“الوطنية للنفط”: إيرادات شهر ديسمبر من مبيعات النفط تجاوزت 1.11 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت إن الإيراد العام لشهر ديسمبر للعام 2020 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 1.11 مليار دولار أمريكي.



وأضافت بأن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات، وبعض المدفوعات التي تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.



وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذه الإيرادات يتم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.



ونبّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض بسبب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة في ظل غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة، الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري.

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