اقتصاد

“الوطنية للنفط”: إيرادات شهر ديسمبر من مبيعات النفط تجاوزت 1.11 مليار دولار

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت إن الإيراد العام لشهر ديسمبر للعام 2020 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 1.11 مليار دولار أمريكي.

وأضافت بأن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات، وبعض المدفوعات التي تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذه الإيرادات يتم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.

ونبّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض بسبب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة في ظل غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة، الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • هذا دليل على وجود فساد في الموسسة الليبية العامة الوطنية للنفط – ومن المفترض والطبيعي ان تكون اي عاءدات لاي موسسة ليبية داخل البنك المركزي الليبي بطرابلس – حتى تتم عملية توضيح الحسابات والمرتبات والأمور المتعلقة بالدعم لملف الإصلاحات / توجد مدن وقرى وبلديات في ليبيا تفتقر لاقل مستوى الخدمات من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات خدمية وألبات الدفاع المدني –
    الان شرق ليبيا المرج وأجدابيا والجبل الأخضر والبيضاء تؤخد بها مصانع غذائية ومصانع الألبان ومشاريع حيوانية وشركات طيران خاصة ودعم غذاءي ومصانع حبوب لم يصل منها شيء بالنسبة للتسويق الوطني لم يصل منها . حتى لمنطقة الجنوب او المنطقة الغربية ويتم سرقة عاءدات هده المشاريع الليبية من مجرد إداريين لا يقدمون اي تقارير او امًوال في المصارف الوطنية بشءون المرتبات والصيانات والتوظيف – كل هذا يحدث بسبب تعنت الشرق الليبي ومحاولة سرقة جهود المواطنين
    الفترة الماضية تم ضبط مساعدات غذائية ارسلتها حكومة الموقتة الجنوب عبارة عن مواد غذائية فاسدة ولحوم عفنة مختلطة بالدماء داخل الأكياس …!!!
    ميق يمكن التعامل مع الشرق اذا كان الفساد هناك مستشارو دون اي محاسبة او تفعيل للقضاء القانوني ..!!!

    رد

  • :
    هذا دليل على وجود فساد في الموسسة الليبية العامة الوطنية للنفط – ومن المفترض والطبيعي ان تكون اي عاءدات لاي موسسة ليبية داخل البنك المركز الليبي بطرابلس – حتى تتم عملية توضيح الحسابات والمرتبات والأمور المتعلقة بالدعم لملف الإصلاحات / توجد مدن وقرى وبلديات في ليبيا تفتقر لاقل مستوى الخدمات من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات خدمية وأليات الدفاع المدني –
    الان شرق ليبيا المرج وأجدابيا والجبل الأخضر والبيضاء توجد بها مصانع غذائية ومصانع الألبان ومشاريع حيوانية ليبية وشركات طيران خاصة ودعم غذاءي ومصانع حبوب لم يصل منها شيء بالنسبة للتسويق الوطني لم يصل منها . حتى لمنطقة الجنوب او المنطقة الغربية ويتم سرقة عاءدات هده المشاريع الليبية من مجرد إداريين لا يقدمون اي تقارير او امًوال ف المصارف الوطنية بشءون المرتبات والصيانات والتوظيف – كل هذا يحدث بسبب تعنت الشرق الليبي ومحاولة سرقة جهود المواطنين
    الفترة الماضية تم ضبط مساعدات غذائية ارسلتها حكومة الموقتة الجنوب عبارة عن مواد غذائية فاسدة ولحوم عفنة مختلطة بالدماء داخل الأكياس …!!!
    كيف يمكن التعامل مع الشرق اذا كان الفساد هناك مستشري دون اي محاسبة او تفعيل للقضاء القانوني او المحاسبة القانونية ..!!!

    رد