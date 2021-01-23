اقتصاد

“السراج” يؤكد بأن الجنوب يقع في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استؤنف تنفيذه

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اجتماعا اليوم السبت مع وفد من المنطقة الجنوبية ضم عضو مجلس النواب “فاطمة الصويعي” وعميديْ بلديتيْ أوباري ووادي عتبة ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية.

وأكد “السراج” خلال الاجتماع على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، ويقع الجنوب في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي استؤنفت برامجه مؤخراً بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي، كما استعرض ما اتخذته الحكومة من إجراءات وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب.

كما أصدر “السراج” تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد، داعياً إلى التواصل بين بلديات الجنوب ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة آلية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • ليبي اداري – سابق – الامن العام وملف الإصلاحات بالوفاق:

    هذا دليل على وجود فساد في الموسسة الليبية العامة الوطنية للنفط – ومن المفترض والطبيعي ان تكون اي عاءدات لاي موسسة ليبية داخل البنك المركزي الليبي بطرابلس – حتى تتم عملية توضيح الحسابات والمرتبات والأمور المتعلقة بالدعم لملف الإصلاحات ظ توجد مدن وقرى وبلديات في ليبيا تفتقر لاقل مستوى الخدمات من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات خدمية وألبات الدفاع المدني –
    الان شرق ليبيا المرج وأجدابيا والجبل الأخضر والبيضاء تؤخد بها مصانع غذائية ومصانع الألبان ومشاريع حيوانية وشركات طيران خاصة ودعم غذاءي ومصانع حبوب لم يصل منها شيء بالنسبة للتسويق الوطني لم يصل منها حتى لمنطقة الجنوب او المنطقة الغربية وهذا سبب نشاط المستوردين وتجار الازمات وادخال الممنوعات للبلاد ـ
    ويتم سرقة عاءدات هده المشاريع الليبية من مجرد إداريين لا يقدمون اي تقارير او امًوال في المصارف الوطنية بشءون المرتبات والصيانات والتوظيف –
    كل هذا يحدث بسبب تعنت الشرق الليبي ومحاولة سرقة جهود المواطنين
    الفترة الماضية تم ضبط مساعدات غذائية ارسلتها حكومة الموقتة الجنوب عبارة عن مواد غذائية فاسدة ولحوم عفنة مختلطة بالدماء داخل الأكياس …!!!
    كيف يمكن التعامل مع الشرق اذا كان الفساد هناك مستشري و دون اي محاسبة او تفعيل للقضاء القانوني ….!!!

    رد

  • يبي اداري – سابق – الامن العام وملف الإصلاحات بالوفاق:

    هذا دليل على وجود فساد في الموسسة الليبية العامة الوطنية للنفط – ومن المفترض والطبيعي ان تكون اي عاءدات لاي موسسة ليبية داخل البنك المركزي الليبي بطرابلس – حتى تتم عملية توضيح الحسابات والمرتبات والأمور المتعلقة بالدعم لملف الإصلاحات –
    توجد مدن وقرى وبلديات في ليبيا تفتقر لاقل مستوى الخدمات من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات خدمية وألبات الدفاع المدني –
    الان شرق ليبيا المرج وأجدابيا والجبل الأخضر والبيضاء بها مصانع غذائية ومصانع الألبان ومشاريع حيوانية وشركات طيران خاصة ودعم غذاءي ومصانع حبوب لم يصل منها شيء بالنسبة للتسويق الوطني لم يصل منها حتى لمنطقة الجنوب او المنطقة الغربية وهذا سبب نشاط المستوردين وتجار الازمات وادخال الممنوعات للبلاد ـ
    ويتم سرقة عاءدات هده المشاريع الليبية من مجرد إداريين لا يقدمون اي تقارير او امًوال في المصارف الوطنية بشءون المرتبات والصيانات والتوظيف –
    كل هذا يحدث بسبب تعنت الشرق الليبي ومحاولة سرقة جهود المواطنين
    الفترة الماضية تم ضبط مساعدات غذائية ارسلتها حكومة الموقتة الجنوب عبارة عن مواد غذائية فاسدة ولحوم عفنة مختلطة بالدماء داخل الأكياس …!!!
    كيف يمكن التعامل مع الشرق اذا كان الفساد هناك مستشري و دون اي محاسبة او تفعيل للقضاء القانوني …!!!

    رد