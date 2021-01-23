“السراج” يؤكد بأن الجنوب يقع في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استؤنف تنفيذه

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اجتماعا اليوم السبت مع وفد من المنطقة الجنوبية ضم عضو مجلس النواب “فاطمة الصويعي” وعميديْ بلديتيْ أوباري ووادي عتبة ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية.



وأكد “السراج” خلال الاجتماع على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، ويقع الجنوب في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي استؤنفت برامجه مؤخراً بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي، كما استعرض ما اتخذته الحكومة من إجراءات وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب.



كما أصدر “السراج” تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد، داعياً إلى التواصل بين بلديات الجنوب ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة آلية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.

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