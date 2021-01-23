الاتحاد العام لعمّال النفط يوضح آخر النتائج بخصوص مطالب العاملين بالقطاع

أوضح الاتحاد العام لعمّال النفط والغاز في بيان له اليوم السبت آخر المستجدات التي توصل إليها الاتحاد بخصوص مطالب العاملين بالقطاع من خلال اجتماعات رئيس الاتحاد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.



ونقل الاتحاد في بيانه عن رئيس المؤسسة قوله إن القرار رقم 642 لسنة 2013 بشأن زيادة المرتبات قد تم وضعه ضمن الميزانية التشغيلية لعام 2021، أما بخصوص التأمين الصحي وتأخر المرتبات وعلاوة عيد العمال، فقد أكد رئيس المؤسسة بأنه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل التأمين الطبي على أمل أن يقوم المصرف المركزي بتسييل الميزانية التي تم اعتمادها للمؤسسة.



أما بخصوص التدريب الداخلي والخارجي فنقل الاتحاد عن رئيس مجلس المؤسسة قوله بأن هناك عدة شركات تعمل على تنفيذ خطط تدريب لكن ما يحول دون تنفيذ ذلك هو انتشار جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم مما تسبب في إيقاف الدراسة والتدريب في جل الجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية.



وأكد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ختام بيانه بأنه الجهة النقابية الوحيدة التي تمثل قطاع النفط وفقا لنظامه الأساسي واعتماده من قبل السلطات التشريعية بالدولة، وفق نص البيان.

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