بـعد هبوط مفاجئ.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب بالسوق السوداء

أكد تاجر عملة للمشهد الليبي اليوم السبت أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازي عاود الارتفاع بشكل طفيف حيث سجل مساء اليوم 5.39 دينار بينما كان يسجل عصر اليوم 5.35 دينارا.

وبحسب التاجر فقد سجل اليورو مساء اليوم 6.53 ديناراً بينما كان يسجل صباح اليوم6.50 ديناراً.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار=5.39 دينار – طرابلس

الدولار=5.40 دينار – زليتن&بنغازي

الدولار حواله تركيا=5.35 دينار

الدولار حوالة دبي =5.36 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.92 دينار

الدولار بشيك التجارة والتنمية=5.93 دينار

اليورو =6.53 دينار

الباوند =7.30 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 222 دينار

الذهب الكسر عيار 21 ب258.9 دينار

الذهب الكسر عيار 22 ب271.3 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب295.9 دينار

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