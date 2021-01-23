“صنع الله”: بسبب غياب الميزانيات سينخفض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم السبت إن المؤسسة وشركاتها وعامليها كافحوا في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق ارتفاع الدخل من الإيرادات النفطية من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية لتصل إلى أكثر من 1.11 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.



ونبّهَ “صنع الله” من أن صادرات شهر يناير ستنخفض نتيجة تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة والتي تسعى فرق الصيانة إلى تقليص مدتها المتوقعة للحدود الدنيا، مؤكدا أن هذا بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري.



وأضاف بأنه ورغم التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الملحة التي لازالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة ستتعامل مع التحديات انطلاقا من شعورها بالمسئوولية تجاه المواطن البسيط وتحث مؤسسات الدولة الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمة للوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية