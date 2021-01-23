تطورات سريعة تضع المسار الاقتصادي في المقدمة

سجل المشهد الاقتصادي الليبي جملة من القرارات الحاسمة أبرزها اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي بشكل موحد وما نتج عنه من قرارات أبرزها تعديل وتوحيد سعر الصرف، واجتماع مدينة البريقة بين قطبي وزارة المالية.

ولأول مرة منذ ست سنوات عقدت البعثة الأممية في ليبيا اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادية بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز وممثلي عدد من الدول إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري والمكلف بأعمال الوزارة في بنغازي امراجع غيث.

وخلال الاجتماع اتفقت البعثة وممثلو المؤسسات السيادية على عقد اجتماع موسع الاثنين المقبل مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين لبحث ملفات مالية هامة أبرزها سعر الصرف الموحد وأثره على السوق المحلية وأهمية توحيد الميزانية العامة للدولة.

ولفتت البعثة في بيان أن الاجتماع المرتقب سيتطرق إلى إيجاد آلية لضمان تمويل المرتبات وقطاع الصحة، وتعزيز البنية التحتية لمؤسسة النفط والمرافق التابعة لها، وتعزيز دور قطاع الطاقة الكهربائية، وتزامن هذا مع ترحيب البعثة بانعقاد اجتماع موحد لإدارة مصرف ليبيا المركزي هو الأول منذ سبع سنوات الأمر الذي ساعد في إحراز تقدم في ملف المراجعة الدولية على حسابات المركزي في بنغازي وطرابلس.

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