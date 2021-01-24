إيرادات بيع النفط ومشتقاته في ديسمبر الماضي تتجاوز المليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات العامة لشهر ديسمبر من العام الماضي من مبيعات النفط ومشتقاته وصلت إلى أكثر من 1.115 مليار دولار، واصفة الرقم بالقياسي.

وأكدت المؤسسة أن المبلغ تم إيداعه بحسابها لدى المصرف الليبي الخارجي تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات، إلى جانب مدفوعات تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلية من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.

ونبه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض بسبب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا.

وأضاف صنع الله أنه تعامل مع التحديات على الرغم مما سماه التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة بشأن تسييل الميزانيات الملحة التي ما زالت عالقة.

ونوه صنع الله إلى أن المؤسسة ستستمر في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية، حسب قوله .

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