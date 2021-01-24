إيرادات مبيعات النفط بلغت أكثر من مليار و115 مليون في ديسمبر 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات ديسمبر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات سجل مستويات قياسية محققا. ة1,115,210,431.95 دولار.

وقالت المؤسسة في بيان لها السبت، أن لإيرادات أودعت في حسابها في المصرف الليبي الخارجي، تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.

وفي سياق متصل أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن صادرات شهر يناير الحالي ستنخفض بعد تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا إلى حين انهاء الصيانة.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات في بلغت 700,421,887.47 دولار في نوفمبر 2020.

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