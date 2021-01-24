“موازنة الأسعار” بالمنطقة الشرقية يستعد لصرف الدفعة الأولى من السلع التموينية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد عن منحها الإذن لصندوق موازنة الأسعار بصرف الدفعة الأولى من السلع التموينية.

وأوضحت الوزارة في بيان له، بأن الدفعة الأولى تشمل مواد الأرز والسكر والدقيق والطماطم والزيت النباتي، تتراوح مخصصات الفرد الواحد من 2.5 ك إلى 1 ك جرام.

ويأتي ذلك عقب اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة في بنغازى مع رئيس صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد، إضافة إلى شركة الخدمات الواثقة للمطاحن، وفق البيان.

وأشار إلى أنه من المتوقع شروع صندوق موازنة الأسعار فعليا في صرف المخصصات التموينية وفق الأسعار المحددة مسبقا خلال الأيام القادمة.

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