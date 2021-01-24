تجدد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة شرق البلاد

أعلنت سرية الحماية التابعة لحرس المنشآت النفطية في طبرق اليوم الأحد، إيقاف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة للمرة الثانية خلال أسبوعين عقب إنتهاء مهلة كانت موقعة بين عدة أطراف.

وقال بيان صادر عن سرية الحماية في ميناء الحريقة، إن إيقاف تصدير النفط جاء نتيجة عدم التزام الأطراف المتوقعة على اتفاق استئناف التصدير قبل أسبوعين في تنفيذ البنود المتعلقة بصرف مرتبات منتسبي حرس المنشآت وضمان استمراريتها دون خصومات.

وأشار البيان إلى أن عملية إيقاف التصدير تعتبر رسمية حسب الاتفاق الموقع في الوثيقة والتي تعلم بها جهات عدة من بينها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وكانت سرية تأمين ميناء الحريقي في طبرق أعلنت إيقاف تصدير النفط نتيجة عدم صرف مرتبات منتسبيها لأشهر، قبل أن يتدخل المجلس التسييري للمدينة وجهات أمنية أخرى توجت باتفاق على استئناف التصدير وصرف المرتبات في مدة لا تتجاوز الأسبوعين والتي لم تنفذ على ما يبدو.

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