سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 24 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 24 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 24-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.485 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.45 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.44 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.35 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 226 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب263.6 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 301.3 دينار

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