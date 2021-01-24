تأرجح الأسعار العالمية يزيد تحدّيات قطاع النفط الليبي

نشر موقع ياهو نيوز الإخباري، تقريرا طرح فيه عدة تساؤلات حول المخاطر التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، في ظل استمرار تأرجح أسعار النفط العالمية بسبب فيروس كورونا الذي هز الاقتصاد العالمي، ووسط محاولات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والوصول لحل شامل، يعزز استقرار القطاع النفطي.

وبحسب الموقع، فإن ليبيا تنتج حتى الآن حوالي مليون و224 ألف برميل يوميا ، أي بزيادة عشرة أضعاف عن متوسط قدره 121 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2020، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذا المعدل يبقى أدنى بكثير من مستوى إنتاجها الذي كان يبلغ حوالي مليون و500 ألف برميل، يوميا قبل عام 2011.

وعلى الرغم من ارتفاع منسوب الإنتاج، ما زال قطاع النفط في ليبيا يواجه صعوبات جمة، منها تهالك بنيته التحتية بسبب الحروب والإهمال وأيضا التخريب، إلى جانب وجود بعض المرافق التي لا تزال خارج الخدمة.

من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من شهر يناير الجاري، إغلاق خط أنابيب للصيانة، مما تسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا، إذ تسعى المؤسسة للحصول على دعم من شركات النفط الأجنبية للمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية.

أما فيما يتعلق بالتطلع لزيادة الإنتاج، فبحسب تحليلات الموقع، فإن هنالك فرصة كبيرة لمزيد من التحسن في إنتاج النفط الليبي ولكن ليس على المدى القصير، وأن التوزيع العادل للعائدات وخلق فرص تنمية حقيقية يمكن أن يحل مشاكل القطاع مع مرور الوقت.

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