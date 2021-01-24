نورلاند يبحث عدد من المسائل مع عمداء بلديات فزان

أخبار ليبيا24

بحث سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند المسائل المتعلقة بجنوب ليبيا مع أعضاء مجلس بلديات فزان.

واستعرض نورلاند مع عميد بلدية بنت بيه أشرف المصلح وعميد بلدية سبها الشاوش غربال وعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو نينو عبر الهاتف المستجدات الأخيرة.

وركز الاتصال على مجريات منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.

وجدد السفير نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المسار السياسي الجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

وأعرب عمداء بلديات فزان دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز.