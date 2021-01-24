توضيح رسمي بعد رفض شحنتي عجول وصلتا لطرابلس

رفض المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق شحنتي عجول وصلتا لميناء طرابلس البحري خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المركز في بيان له، أن سبب رفضه لشحنة العجول التي جاءت لغرض الذبح والبالغ عددها 895 عجلا ووصلت إلى الميناء على متن السفينة “كريم الله”، إلى جانب عجول أخرى تبلغ 1776 عجلا على متن السفينة “ألبيك”، هو مخالفتها للشروط والمعايير الصحية والبيطرية العامة.

وطمأن المركز في بيانه، أنه يقوم بواجبه بخضوع كامل شحنات الحيوانات الحية الموردة من الخارج للمراقبة، منذ خروجها من بلد المنشأ لحين وصولها إلى الموانئ الليبية والكشف عنها ومدى مطابقتها، وذلك باتّباع سلسلة من الإجراءات الرقابية، والسماح فقط للحيوانات السليمة ومنتجاتها بدخول السلسلة الغذائية.

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