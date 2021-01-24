مصارف ترفع سقف السحب إلى 4000 دينار

تواصل عديد المصارف التجارية، في مختلف المناطق والمدن الليبية، إعلانها عن توافر السيولة النقدية، ورفعها لسقوف السحب التي يصل بعضها إلى 4000 دينار.

وأعلن مصرف التجاري فرع السواني عن رفع سقف السحب إلى 1000 دينار، بينما أعلن مصرف الجمهورية فرع بالخير عن رفع سقف سحب بنفس القيمة.

وأعلن مصرف الصحارى فرع بن عاشور رفع سقف السحب إلى 2000 دينار، بينما رفع فرع المختار لنفس المصرف سقف السحب إلى 4000 دينار.

وشرعت مصارف تجارية عدة، خلال الآونة الأخيرة، في توزيع السيولة النقدية ورفع سقف السحب؛ وذلك لحلحلة أزمة شح السيولة النقدية المنقطعة منذ أشهر في مختلف المناطق والمدن الليبية.

وجاءت هذه الانفراجة الملحوظة بعد أيام من تطبيق سعر الصرف الجديد، حيث بدأت بعض المصارف ببيع النقد الأجنبي؛ مما ساهم في إيداع بعض الأموال في المصارف.

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