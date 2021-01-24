اقتصاد

توافقات المغرب خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي و توحيد مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم بالكور اليوم الأحد أن ما توافق عليه وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي خلال اجتماعات المغرب بشأن توزيع المناصب السياسية بين الأقاليم الثلاثة خطوة مهمة جدا نحو الاستقرار في ليبيا على المستوى الاقتصادي و السياسي

وأكد النائب في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “توحيد مؤسسات البلاد يعطي شيئا من الاستقرار للدولة الليبية خاصة على المستوى الاقتصادي و السياسي لأن انقسام مصرف ليبيا المركزي مثلا له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.

وأضاف: “الآن هناك بارقة أمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل البلاد وهذا يتطلب توحيد باقي المؤسسات وهي خطوة مهمة جدا إذا كللت بالنجاح”.

و بحسب سبوتنيك أن وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين اتفق على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • هذه أشياء تتعلق بالامن العام للدولة الليبية ولا علاقة للجامعة العربية بمن فيها – بأمو تخص شءون امّنً الدولة الليبية –
    لا اعتقد ان الجامعة العربية تستطيع التدخل في شءون الدولة السعودية او الاماراتية او شءون إمن مصر او تونس او الاْردن مثلا ….!!!!
    فلهذا
    لا تضعوا انفسكم في موقف غبي وأحمق – والتفتوا آلى شءونكم –
    يكفي قرار الساذج والسذج الى مع عمر موسى بضرب ليبيا عسكريا وماتوا فيها عشرات الآلاف من الليبيين دماءهم في رقابكم وخساءر لا تحصى فالمؤسسات الليبية وبموافقة جميع الأنذال هناك –
    فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين . يكفي ان تبقوا في إهانة العالم لكم ولتصرفاتكم وهذا الزمان كفيل به .

    youtube.com/watch?v=VTmPyqw5HSo

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