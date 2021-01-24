شركة ليبيانا توقع عقد رعاية مع الملاكم الليبي “مالك الزناد”

وقعت شركة ليبيانا للهاتف المحمول أمس السبت عقد رعاية مع الملاكم الليبي الدولي “مالك الزناد” تتولى الشركة بموجبه توفير الدعم المادي واللوجستي والمعنوي للبطل الليبي ليواصل مسيرته المتميزة في حلبات الملاكمة العالمية ويرفع علم ليبيا عالياً في المحافل الدولية.



وتم توقيع العقد بحضور الملاكم الليبي “مالك الزناد” ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول “عبدالمنعم الحجاجي” ومدير عام الشركة “مهند الأسطى”، وذلك دعما من الشركة للشباب الليبي وإيماناً منها بقدرتهم على المنافسة إقليمياً وعالميا، وتحفيزا لكل الشباب الليبي في الاجتهاد والعمل والسعي للتميز وتمثيل ليبيا بشكل مشرّف في كل المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية