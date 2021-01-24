خاص… مصدر يؤكد عدم إحالة أي قيمة من أرصدة المصارف بمركزي البيضاء إلى طرابلس حتى الأن مع وجود مفاوضات

كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية لم يصلها أي دعم مالي فيما يخص إحالة قيمة من رصيدها من مركزي البيضاء إلى المركزي بطرابلس ولم تدخلها أي قيمة بذلك حتى الأن .

حيث تم الاتفاق سابقاً على منح المصارف التجارية قيمة من رصيدها بمركزي البيضاء إلى حسابها بمركزي طرابلس بقيمة اجمالية تصل إلى 5 مليار ، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم نتيجة رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إحالة القيمة إلى مصرف التجارة والتنمية مع وجود مفاوضات بالخصوص بعد رفض مجلس إدارة المركزي ذلك وفقاً لمصدرنا .

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