المؤسسة الليبية للإستثمار تناقش المشاكل و العراقيل التي تواجه الشركة بالخارج

المؤسسة الليبية للإستثمار تناقش المشاكل و العراقيل التي تواجه الشركة
عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد إجتماع تقابلي مع أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومديرها العام سالم احنيش
و ناقش الإجتماع تقرير نشاط الشركة وأهم الأعمال المنجزة
عن ما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي و ما قامت به الشركة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة لها.
و تناول الإجتماع الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة.
هذا وقد انتهى الاجتماع بجملة من التوصيات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة.
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