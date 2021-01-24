المؤسسة الليبية للإستثمار تناقش المشاكل و العراقيل التي تواجه الشركة بالخارج

المؤسسة الليبية للإستثمار تناقش المشاكل و العراقيل التي تواجه الشركة

عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد إجتماع تقابلي مع أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومديرها العام سالم احنيش

و ناقش الإجتماع تقرير نشاط الشركة وأهم الأعمال المنجزة

عن ما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي و ما قامت به الشركة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة لها.

و تناول الإجتماع الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة.

هذا وقد انتهى الاجتماع بجملة من التوصيات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة.

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