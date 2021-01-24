اقتصاد

مصر تفتتح مشروع “الفيروز” للاستزراع السمكي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفتتح مصر مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن “مشروع الفيروز” في شرق بورسعيد يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وسيساهم هذا المشروع العملاق بإضافة قيمة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها.

وسيوفر المشروع حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات بهذا المجال.

وأضاف البيان، بأن “هذا المشروع سيضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة السيسي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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