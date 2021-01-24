توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم و شركة ليبيانا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

ووفق بيان صادر عن الوزارة تضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها ظهر اليوم بديوان الوزارة ثلاثة بنود هي مساهمة الشركة في صيانة عدد من المؤسسات التعليمية وتوفير المستلزمات الوقائية لجائحة كورونا، ودعم روّاد الأعمال والتعليم عن بعد.

ونقل البيان عن وزير التعليم المكلف قوله، إن الخطوة التي قامت بها شركة ليبيانا للهاتف المحمول، مؤكداً استعداد وزارة التعليم لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع بقية الشركات، دعماً للعملية التعليمية.

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