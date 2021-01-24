مصدر يكشف لـ218 كواليس “اجتماعات الميزانية”

كشف مصدر مسؤول يعمل برئاسة الوزراء في طرابلس، كواليس مسار اجتماعات اللجنة الفنية المُشكلة من وزارتي المالية بطرابلس وبنغازي والتي تعقد هذه الأيام اجتماعاتها بشكل متواصل عبر الإنترنت تمهيدا لإقرار ميزانية موحدة.

وقال المصدر لـ”218″، إن قيمة الميزانية الجاري النقاش حولها هذا الأسبوع تتراوح بين 70 و75 مليار دينار، إضافة إلى ميزانية الطوارئ، وسيتم الانتهاء من إعدادها بشكل نهائي مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها لمدة تصل في بعض الأوقات إلى 12 ساعة يوميا لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال، مع وجود بعض الخلافات حول حجم الميزانية، وأن اللجنة تعمل على إيجاد توافق يرضي جميع الأطراف.

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