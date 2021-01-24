إيرادات النفط الليبي تكسر حاجز المليار دولار

كسرت إيرادات مؤسسة النفط حاجز المليار دولار، بعد مرور أشهر سجلت مستويات متدنية العام الماضي نتيجة الإغلاقات التي عاشتها في الفترة بين يناير وسبتمبر من عام 2020.

وقالت مؤسسة النفط إنها سجلت عائدات في ديسمبر الماضي، بلغت أكثر 1.115 مليار دولار تم إيداعها في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي وفقا للاتفاقيات والمسارات السياسية.

وأهابت المؤسسة في بيان، أن الإيرادات المعلنة لم تتضمن حسابات الإتاوات والضرائب، إلى جانب تحصيل بعض المدفوعات الخاصة بمشتريات الغاز الطبيعي من شركة الواحة للنفط التي سجلت عائداتها أكثر من 13 مليون دولار، وسط توقعات بتراجع عائدات يناير بشكل ملموس بسبب توقف إنتاج الواحة إثر قيامهما بصيانة خط نقل النفط 32 انش الواصل إلى ميناء السدرة، أكبر موانئ التصدير.

بدوره، أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ضرورة تسييل الميزانيات لتتمكن المؤسسة من إنجاز مهامها.

ويتوقع مراقبون أن يعود إنتاج ليبيا خلال أيام إلى مستويات 1.280 مليون برميل يوميا بعد الانتهاء من أعمال صيانة شركة الواحة لتعزز الصادرات اليومية، إلا أن بعض التخوفات مازالت تطفو على المشهد المحلي حول طريقة وشكل إدارة الإيرادات في ظل خلل واضح بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والمؤسسة.

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