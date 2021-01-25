ميناء بنغازي.. أكثر من 700 حاوية على متنها سلع متنوعة

شهدت أرصفة ميناء بنغازي البحري استقبال “5” سفن تجارية محملة ببضائع وسلع مختلفة، أولها سفينة نقل الحاويات “أس سافينجا” الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها “264” حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما دخلت السفينة “نينا إف” الوكيل الملاحي شركة “مديترينيان” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 153 حاوية من البضائع المتنوعة.

كما وصلت السفينة “بي أسبرينزا” الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها “203” حاوية والسفينة “ألـك” الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها “131” حاوية محملة ببضائع عدة والسفينة “تيتان” الوكيل الملاحي شركة العامر للتوكيلات الملاحية وعلى متنها “1470” طن من الأخشاب الصناعية- حسب ما أفاد به “مفتاح الشهيبي”المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري.

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