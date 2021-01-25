العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد قدرها “6” مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين-حسب ما ذكرته رويترز.

وأكد وزير المالية العراقي علي علاوي في تصريح له لــ “بلومبرغ نيوز” أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة “6” مليارات دولار.

وأفاد ممثل لصندوق النقد الدولي في بيان أن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع ، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

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