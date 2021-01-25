اقتصاد

العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد قدرها “6” مليار دولار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين-حسب ما ذكرته رويترز.

وأكد وزير المالية العراقي علي علاوي في تصريح له لــ “بلومبرغ نيوز” أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة “6” مليارات دولار.

وأفاد ممثل لصندوق النقد الدولي في بيان أن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع ، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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