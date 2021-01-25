وليامز تبحث مع المسؤولين مرتبات ونفقات الشهرين القادمين من ميزانية 2021

تعقد المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز اجتماعا عبر تطبيق زوم بمشاركة كل من مجموعة العمل الاقتصادية ووزير المالية فرج بومطاري ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير عن حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة امراجع غيث.

وأكد مصدر لليبيا الأحرار أن موضوع الاجتماع مناقشة طرق تمويل الباب الأول، المرتبات والباب الثاني النفقات من ميزانية 2021 للشهريين القادمين وتمويل المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق قد أكدت في وقت سابق منتصف الشهر الجاري على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة تمهيدا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن اجتماع البريقة اتفق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق.

يذكر أن اجتماع البريقة عقد بحضور وزيري الخارجية والمالية عن حكومة الوفاق الوطني ووكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

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