بحضور “الكبير وبومطاري”.. البعثة تعقد اجتماعًا اقتصاديًا مُوسّعًا

تقرير 218

أعلنت البعثة عن استعدادها لتنظيم اجتماع مُوسّع، اليوم الاثنين، يجمع خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف بوزارة الاقتصاد فرج بومطاري، وعدد من المسؤولين الماليين.

وسيبحث الاجتماع ملفات مُهمّة تمسّ حياة المواطن مباشرة؛ أبرزها آلية إدارة النقد الأجنبي وأثرها على القدرة الشرائية، والحدّ من أزمتيْ الخبز والسيولة، إلى جانب ملف تمويل ميزانية عام 2021.

وبحسب إعلان البعثة عبر منصاتها الرسمية؛ فإن الاجتماع سيبحث أيضًا احتياجات مؤسستي النفط والاستثمار ومشروعات الكهرباء وإمكانية تطوير البنية التحتية وقطاع الصحة.

ويأتي هذا الاجتماع كتطور مهمّ يعكس استمرار العمل على تحسين الملف الاقتصادي في ليبيا من قبل البعثة الأممية بقيادة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

وبحسب تقديرات “الاسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة؛ فإن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020 قدرت بـ576 مليار دينار.

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