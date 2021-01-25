المؤسسة الوطنية للنفط تكشف عن إيرادات ديسمبر 2020

في إحصائية جديدة لإيرادات إنتاج النفط ومشتقاته أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها قيمة إيرادات إنتاج الخام عن شهر ديسمبر الماضي والتي وصلت إلى مستوى مليار ومائة وخمسة عشر مليونا ومائتين وعشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثين دولارا في إحصائية وصفتها بالقياسية موضحة أنه تم إيداع الإيرادات بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

المؤسسة أشارت إلى أن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات إضافة إلى أن هناك مدفوعات تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط.

نقص صادرات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال إن صادرات شهر يناير ستتناقص بسبب انخفاض إنتاج شركة الواحة بمعدل مائتي ألف برميل يوميا بسبب أعمال الصيانة لبعض خطوط الإنتاج للحقول التابعة لها

إعادة فتح ميناء السدرة

مصدر من شركة الواحة أعلن في تصريح خاص لليبيا الأحرار إعادة فتح ميناء السدرة النفطي التابع لشركة الواحة مؤكدا في الآن ذاته استمرار إغلاق ميناء الحريقة التابع لشركة الخليج العربي تزامنا مع عودة الإنتاج التدريجي لشركة الواحة بعد انتهاء عمليات الصيانة وتوصيل خطوط نقل النفط وتركيب الوصلات بجميع المواقع والبالغ عددها خمسة وأن الإنتاج الكلي لشركة الواحة المقدر بثلاثمائة الف سيعود خلال الساعات القادمة.

تخبط

صنع الله أكد أنه وبالرغم من التخبط لدى بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الملحة التي مازالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتعامل مع التحديات انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه المواطن البسيط.

يشار إلى أن القطاع النفطي في البلاد كان قد تعرض لخسائر مالية فاقت العشرة مليارات دولار نتيجة إغلاق مليشيات حفتر للحقول والمنشآت النفطية منذ يناير إلى غاية سبتمبر من العام الماضي والذي أدى إلى ضعف معدلات إنتاج الخام والتي وصلت إلى حوالي تسعين ألف برميل يوميا.

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