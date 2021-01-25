افتتاح أول فندق سياحي بمدينة بنغازي

أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، افتتاح أول فندق سياحي في مدينة بنغازي والذي يمثل مشروع للقطاع الخاص.

ووفق بيان للهيئة، يأتي المشروع ضمن خطتها لتطوير قطاع السياحة من خلال تشجيع عمل القطاع الخاص وفتح فرص الاستثمار وفق التشريعات القانونية المعمول بها.

ويعتبر فندق الواحات السياحى الذى تملكه شركة الواحات الأفريقية للسياحة الخاصة من أحدث الفنادق في المدينة على مدى العشر سنوات الماضية، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تنشيط الوضع الاقتصادي في بنغازي من خلال توفير فرص عمل للشباب ودعم القطاع الخاص.

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