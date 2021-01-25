انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي

واشنطن 25 يناير 2021 (وال) انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد 19، مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود، بحسب ماذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وبحلول الساعة (07:17 ) بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (0.1) بالمئة إلى (55.38) دولار للبرميل، بينما بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي (52.26) دولار للبرميل، منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو بنك “ANZ” الأسترالي: “المؤشرات على طلب أضعف وتضغط على السوق”، في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونغ كونغ والصين، وربما فرنسا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد 19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط، بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على نحو مفاجئ بـ (4.4) مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي، في 15 يناير الجاري، مقابل توقعات سابقة بانخفاض (1.2) مليون برميل.(وال واشنطن) س خ.

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