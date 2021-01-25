وزارة العمل تبحث التنمية المكانية في المناطق المحيطة بالمنشآت النفطية

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أمس الأحد، إن الوزير المهدي الأمين بحث إمكانية دعم برامج خلق فرص العمل في المناطق المجاورة للحقول والمؤاني النفطية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة تناول الخطة المتعلقة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة وكيف يمكن تأسيس شراكة بين وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للنفط. واستعرض الاجتماع تقرير مرئي عن التنمية المكانية، وخصوصًا المناطق المحيطة بالحقول والمنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى الاتفاق على مشروع تأسيس مراكز أعمال نموذجية في منطقتي أوباري وجالو، واختيار مجموعة من الشباب في المنطقتين وتدريبهم وتمويل مشروعاتهم.

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