شركة الكهرباء تبحث عودة شركة داوو الكورية لاستكمال مشاريعها في ليبيا

بحث المسؤلون عن الشركة العامة للكهرباء مع شركة داوو الكورية الجنوبية أمس الأحد، إمكانية عودة الأخيرة لاستكمال مشاريعها في ليبيا والتي من بينها محطة غرب طرابلس البخارية والزويتينة والخليج البخارية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن سفير دولة كوريا لدى طرابلس والوفد المرافق له والمسؤولين في شركة داوود الكورية الجنوبية قاموا بزيارة إلى مقر الشركة الرئيس في منطقة السواني جنوب العاصمة.

وتناول الاجتماع التعاون المشترك وإمكانية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة منها غرب طرابلس البخارية والزويتينة والخليج البخارية، والتي تسعي الشركة العامة للكهرباء لاستكمالها وسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن الوفد الكوري قام أيضا بزيارة ميدانية لموقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية تفقد خلالها موقع ومعدات المشروع والحالة الأمنية للموقع.

ومن المتوقع أن تبدء المفواضات لرفع الحضر على الشركات الكورية لبدء أعمالها بليبيا واستئناف المشاريع المتوقفة والتي من أهمها مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بقدرة 1400 ميجاوات، بحسب البيان.

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