غرفة التجارة بمصراتة تبحث إعادة إحياء “الملاحة البحرية”

ناقشت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، مع مجموعة من شركات الأعمال الملاحية المسجلة في غرفة الملاحة البحرية؛ إمكانية إعادة إحياء غرفة الملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بقاعة اجتماعات الغرفة، ضمّ عضو الجمعية العمومية بغرفة التجارة وصاحب إحدى شركات الملاحة البحرية سالم ابوشعالة، وعدد من أعضاء الغرفة.

وتضمن الاجتماع، إعادة انتخاب الجمعية العمومية للغرفة وترشيح عدد أصحاب شركات الملاحة لانتخابات الجمعية العمومية لغرفة الملاحة البحرية.

وكانت الغرفة قد نظمت، أمس، دورة تدريبية بعنوان “كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية”، وذلك بمشاركة عدد من منتسبي الغرفة من تجار ورجال أعمال وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي

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