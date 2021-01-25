اقتصاد

بعد الحريق.. “العوكلي” يتفقد العمل بمصنعيْ الميثانول والأمونيا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، سير العمل مصنعي الميثانول والأمونيا، التابعيْن لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز.

وخلال الجولة التفقدية، أكد “العوكلي” عودة مصنع الأمونيا واليوريا، وما يتبعها من مرافق، إلى الدولة الليبية، كما أثنى على سرعة أداء الفرق الفنية، التي استجابت للحريق، الذي اندلع في الوحدات التابعة للمصنعين.

وشارك في هذه الجولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، وعدد من المختصين بالشركة.

يُشار إلى أن مصنعيْ “الميثانول والأمونيا” قد تعرضا الخميس الماضي لحريق بسيط، ناتج عن تسرب سائل إلى بعض الوحدات.

ومـن المنتظر تشغيل المصنعيْن، خلال أيام قليلة، عقب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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