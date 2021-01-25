مخاوف عودة العزل تضغط على أسعار “النفط”

شهدت أسعار النفط العالمية، مع بداية افتتاح الجلسة الأسبوعية، اليوم الاثنين، انخفاضًا في أسعارها؛ في ظلّ المخاوف تجاه تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس “كورونا”، على الطلب العالمي على الوقود.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 55,38 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52,26 دولارًا للبرميل، منخفضًا بمقدار سنت واحد.

وكانت الصين قد أعلنت عن قفزة في الإصابات الجديدة بـ”كوفيد-19″، اليوم؛ الأمر الذي من شأنه أن يُلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية