اقتصاد

سيالة يدعو “الكوميسا” لإنهاء العوائق أمام الاستثمارات الليبية في أفريقيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

25 يناير، 2021 5:09 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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