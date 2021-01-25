حكم قضائي بإيقاف قرار تكليف مدير عام جديد لمركز الرقابة على الأغذية والادوية

أصدرت محكمة استئناف طرابلس اليوم الاثنين حكمها المستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم (674) لسنة 2020، بشأن تكليف عبدالحميد يربوع بمهام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية.

وقال المركز في بيان، إن المحكمة أصدرت حكمها في الشق المستعجل في الطعن المقدم من محمد عمر حسن بصفته مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف.

وأشار إلى أن المحكمة خلصت إلى وقف تنفيذ قرار رئيس الرقابة الإدارية المكلف (674) لسنة 2020، بشأن تكليف عبدالحميد يربوع بمهام مدير عام الرقابة على الأغذية والادوية.

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