عناصر من حرس المنشآت تهدد بإقفال مصفاة الزاوية وتضع شروط

هددت مجموعة من عناصر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية في بيان اليوم الاثنين، بإقفال مصفاة الزاوية في غضون أسبوع في حال لم تتحقق مطالبهم المشروعة.

وبحسب البيان المسجل، فإن عناصر حرس المنشآت طالبوا الجهات المسؤولة في الدولة من بينها وزارة المالية في طرابلس بصرف مستحقاتهم المالية وإعفائهم من قرار خصم المرتبات ومنحهم أرقامًا عسكرية وتوفير التأمين الصحي لهم.

وأكد منتسبو حرس المنشآت المكلفين بحراسة مصفاة الزاوية، على أنهم سيغلقون المصفاة في حال إنتهت المدة الزمنية المحددة دون وجود استجابة من مؤسسات الدولة.

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